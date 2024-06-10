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10 Haz 2024 10:29

Fas'ta Gazze'ye geniş çaplı destek gösterisi

Fas'ta Gazze'ye geniş çaplı destek gösterisi

Fas'ın Muhamediye kentinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla geniş çaplı bir destek gösterisi düzenlendi.

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News ID 1917578

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