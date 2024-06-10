https://tr.mehrnews.com/news/1917578/ 10 Haz 2024 10:29 News ID 1917578 Video Video 10 Haz 2024 10:29 Fas'ta Gazze'ye geniş çaplı destek gösterisi Fas'ın Muhamediye kentinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla geniş çaplı bir destek gösterisi düzenlendi. indir 20 MB News ID 1917578 کپی شد İlgili haberler Danimarka'da Gazze'ye destek gösterisi BRICS toplantısında Reisi için saygı duruşu Los Angeles'te Gazze'ye destek gösterisi Fas'ta Gazze'ye destek gösterisi Kabe'nin etrafından görüntüler Adana'da Gazze temalı konser Avustralya’da Gazze’ye destek gösterisi Ekler Video Fas destek destek gösterisi Filistin (1)
yorumunuz