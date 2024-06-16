https://tr.mehrnews.com/news/1917763/ 16 Haz 2024 10:43 News ID 1917763 Video Video 16 Haz 2024 10:43 Mescid-i Aksa'daki bayram namazından görüntüler Bugün Mescid-i Aksa'da 40 bin Filistinlinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. indir 5 MB News ID 1917763 کپی شد İlgili haberler Mescid-i Aksa'da bayram namazı İsrail güçlerinin kısıtlamalarının altında kılındı Gazze'de yıkılan binaların üzerinde bayram namazı Kutsal kent Meşhed'de Kurban Bayramı namazı kılındı Ekler Video Mescid-i Aksa Kudüs (0) Kurban Bayramı
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