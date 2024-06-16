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16 Haz 2024 10:43

Mescid-i Aksa'daki bayram namazından görüntüler

Mescid-i Aksa'daki bayram namazından görüntüler

Bugün Mescid-i Aksa'da 40 bin Filistinlinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı.

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News ID 1917763

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