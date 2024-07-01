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1 Tem 2024 21:18

Pezeşkiyan münazaraya katılmak üzere stüdyoya geldi

Pezeşkiyan münazaraya katılmak üzere stüdyoya geldi

Cumhurhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan az sonra başlaycak olan münazara için stüdyoya geldi.

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News ID 1918190

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