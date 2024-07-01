https://tr.mehrnews.com/news/1918190/ 1 Tem 2024 21:18 News ID 1918190 Video Video 1 Tem 2024 21:18 Pezeşkiyan münazaraya katılmak üzere stüdyoya geldi Cumhurhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan az sonra başlaycak olan münazara için stüdyoya geldi. indir 1 MB News ID 1918190 کپی شد İlgili haberler İzmir'de korkunç patlama Eski Cumhurbaşkanı Hatemi oyunu kullandı Halk cumhurbaşkanı adaylarının münazarasını böyle izledi İkinci tura kalan adaylar arasında yapılan münazaradan kareler Tayland'da yaşayan vatandaşlar oyunu kullandı Van'da yaşayan İranlı vatandaşlar oyunu kullandı Ekler Video video görüntüleri İran 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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