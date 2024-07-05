https://tr.mehrnews.com/news/1918263/ 5 Tem 2024 09:13 News ID 1918263 Video Video 5 Tem 2024 09:13 Bender Abbas halkı oyunu kullandı İran'nın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde halk oyunu kullanmak üzere sandığa gitti. indir 41 MB News ID 1918263 کپی شد İlgili haberler Tebriz halkı sandık başında Tayland'da yaşayan vatandaşlar oyunu kullandı İlk kez oy kullanan İlamlı gençlerden görüntüler Ekler Video video görüntüleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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