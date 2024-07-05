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5 Tem 2024 09:13

Bender Abbas halkı oyunu kullandı

Bender Abbas halkı oyunu kullandı

İran'nın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde halk oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

indir 41 MB

News ID 1918263

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