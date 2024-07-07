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7 Tem 2024 08:10

Muharrem ayının ilk gecesinde İran'da matem merasimi

Muharrem ayının ilk gecesinde İran'da matem merasimi

İran'ın Kürdistan eyaletinde Muharrem ayının ilk gecesi münasebetiyle matem töreni düzenlendi.

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News ID 1918345

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