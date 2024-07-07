https://tr.mehrnews.com/news/1918345/ 7 Tem 2024 08:10 News ID 1918345 Video Video 7 Tem 2024 08:10 Muharrem ayının ilk gecesinde İran'da matem merasimi İran'ın Kürdistan eyaletinde Muharrem ayının ilk gecesi münasebetiyle matem töreni düzenlendi. indir 46 MB News ID 1918345 کپی شد İlgili haberler Cemkeran Camii’nin bayrağı değiştirildi İmam Rıza'nın türbesi siyaha büründü Kerbela'da geleneksel matem töreni Zencan'daki Muharrem merasiminden görüntüler Zencan Büyük Hüseyiniyesi'ne siyah bayrak asıldı Tahran'da Muharrem ayı etkinliği Ekler İran Muharrem Muharrem ayı Matem merasimi
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