Japonya'dan Filistin kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Ortadoğu’da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti’nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Filistinlilerin 'Bağımsız devlet kurma hedeflerine’ destek verecek

Kamikava, Filistinlilerin “bağımsız devlet kurma hedeflerini” anladıklarını ve Japonya’nın, Filistin’in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Japon Bakan, “Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Son günlerde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Geyt, Japonya'dan Filistin devletini resmen tanımasını istemişti.

Filistin devletini tanıyanların sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) 193 üyesinden çoğunluğu, 140'ı aşkın devlet Filistin topraklarını devlet olarak tanıyor.