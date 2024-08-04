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4 Ağu 2024 18:38

Heniyye suikastı sonrası İsrail'e tepkiler artıyor

Heniyye suikastı sonrası İsrail'e tepkiler artıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları sırasında taraftarlar Heniyye suikastını kınadılar.

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News ID 1919088

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