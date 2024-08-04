https://tr.mehrnews.com/news/1919088/ 4 Ağu 2024 18:38 News ID 1919088 Video Video 4 Ağu 2024 18:38 Heniyye suikastı sonrası İsrail'e tepkiler artıyor Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları sırasında taraftarlar Heniyye suikastını kınadılar. indir 3 MB News ID 1919088 کپی شد İlgili haberler "Şehit Heniyye suikastı" meclisin gündemine alındı Ayasofya Meydanı'ndaki Filistin'e destek mitinginden havadan görüntüler Ekler İsmail Heniyye 2024 Paris Olimpiyatları Şehit Heniyye Siyonist İsrail
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