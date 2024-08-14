BM, Mescid-i Aksa baskınna tepki gösterdi

TRT Haber'de yer alan habere göre, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Haq, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınla ilgili soru üzerine, "Kutsal mekanlarla ilgili statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü çabaya karşıyız." dedi.

"Kudüs'teki diğer kutsal mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve mekanlar için mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmelidir." diyen Haq, bu tür davranışların "işi kolaylaştırmadığı" ve "aşırı derecede kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

İsrail güçleri korumasındaki yaklaşık 1600 işgalci fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Sabah saatlerinden itibaren Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, işgalci İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce Siyonistin gün içinde büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilmişti.