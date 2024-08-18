  1. Dünya
  2. Amerika
18 Ağu 2024 13:22

Blinken Tel Aviv'e gidiyor

Blinken Tel Aviv'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim 2023'ten bu yana Ortadoğu'ya 9. ziyaretini gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik savaşının başlangıcından bugüne kadar 9. kez Siyonist yetkililer ile görüşmek üzere bugün Tel Aviv'e gidiyor.

IANS web sitesine göre, üst düzey ABD'li diplomatın bölgesel ziyareti sırasında Kahire'de İsrail ile Hamas arasında devam eden dolaylı görüşmeleri de denetlemesi planlanıyor.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeni turu Doha'da yapıldı

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin yeni turunun ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtilmişti.

ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra Siyonist yetkililerin katıldığı müzakerelere, Washington'un yeni bir öneri sunduğu açıklanmıştı

News ID 1919415

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler