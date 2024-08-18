Blinken Tel Aviv'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik savaşının başlangıcından bugüne kadar 9. kez Siyonist yetkililer ile görüşmek üzere bugün Tel Aviv'e gidiyor.

IANS web sitesine göre, üst düzey ABD'li diplomatın bölgesel ziyareti sırasında Kahire'de İsrail ile Hamas arasında devam eden dolaylı görüşmeleri de denetlemesi planlanıyor.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeni turu Doha'da yapıldı

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin yeni turunun ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtilmişti.

ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra Siyonist yetkililerin katıldığı müzakerelere, Washington'un yeni bir öneri sunduğu açıklanmıştı