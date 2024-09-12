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12 Eyl 2024 14:35

Neçirvan Barzani İranlı muhabirin sorusunu Farsça olarak yanıtladı

Neçirvan Barzani İranlı muhabirin sorusunu Farsça olarak yanıtladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İranlı muhabirin sorusunu Farsça olarak yanıtladı.

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News ID 1920071

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