https://tr.mehrnews.com/news/1920071/ 12 Eyl 2024 14:35 News ID 1920071 Video Video 12 Eyl 2024 14:35 Neçirvan Barzani İranlı muhabirin sorusunu Farsça olarak yanıtladı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İranlı muhabirin sorusunu Farsça olarak yanıtladı. indir 1 MB News ID 1920071 کپی شد İlgili haberler Pezeşkiyan Erbil'de Mesut Barzani ile görüştü Pezeşkiyan Erbil'de resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erbil'de Pezeşkiyan ile Ammar el-Hekim görüştü Ekler İran Neçirvan Barzani ırak Erbil Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Mesut Pezeşkiyan
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