Siyonistler tüm dünyada rezil olmuşlar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak, “Bugün tüm dünyanın gaspçi Siyonist rejimin suçlarını kınadığını ve Siyonistlerin tüm dünyada rezil olduğunu görüyoruz. Bu rejimin yetkilileri 7 Ekim ve Aksa Tufanı operasyonunu öncesine dönmek için 30 yıllık bir süreye ihtiyaç duyduklarını itiraf ediyor” dedi.

Tuğgeneral Nakdi, “Kesinlikle bölge halkı bu rejime kendini yeniden inşa etme şansı vermeyecektir” ifadesini kullandı.

Bugün herkesin direniş cephesine güçlü bir şekilde destek vermesi gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Nakdi, “Bugün, direniş şehitlerinin yarım bıraktığı işi bitirmeliyiz. Bu savaş işgal altındaki toprakların Siyonistlerden arınmasından başka bir şeyle bitmeyecek” ifadelerinde bulundu.