  1. Video
5 Ara 2024 10:46

Meşhed’de isimsiz şehitler için cenaze töreni

Meşhed’de isimsiz şehitler için cenaze töreni

İran’ın birçok kentinde olduğu gibi Meşhed kentinde de isimsiz şehitler için cenaze töreni düzenlendi.

indir 6 MB

          

News ID 1922312

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha