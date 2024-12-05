https://tr.mehrnews.com/news/1922312/ 5 Ara 2024 10:46 News ID 1922312 Video Video 5 Ara 2024 10:46 Meşhed’de isimsiz şehitler için cenaze töreni İran’ın birçok kentinde olduğu gibi Meşhed kentinde de isimsiz şehitler için cenaze töreni düzenlendi. indir 6 MB News ID 1922312 کپی شد İlgili haberler İran Kutsal Savunma şehitlerine veda ediyor İran'da Kutsal Savunma Dönemi'nin şehitlerine veda İsimsiz şehitlere Tebriz'de coşkulu karşılama İran, Kutsal Savunma döneminin 14 isimsiz şehidine veda etti İsimsiz şehitler için Tebriz'de acı veda Senendec halkı Kustal Savunma şehitlerine veda ediyor Ekler isimsiz şehit Cenaze Töreni1 Meşhed İran
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