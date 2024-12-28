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28 Ara 2024 21:50

İsveç'te, İsrail rejimi protesto edildi

İsveç'te, İsrail rejimi protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, Siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

News ID 1922911

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