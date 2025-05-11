Dışişleri Bakanı Erakçi BAE yolcusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin İran'ın temel ilkesi olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin üst düzey BAE'li yetkililerle görüşmek üzere yarın Pazartesi günü BAE'ye gideceğini söyledi.

Abbas Arakçi, ABD ile dördüncü tur dolaylı müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte bu sabah Umman’ın başkenti Maskat’a gitmişti.

Bakan Erakçi, bölge turu kapsamında 10 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti.