https://tr.mehrnews.com/news/1927114/ 23 May 2025 14:15 News ID 1927114 Video Video 23 May 2025 14:15 Müzakere alanından görüntüler Umman'ın Roma büyükelçiliğinde yapılacak olan dolaylı müzakereler bugün saat 12.30'da başlayacak. indir 7 MB News ID 1927114 کپی شد İlgili haberler İran-ABD müzakerelerinde 5. durak Erakçi ABD ile müzakere için Roma'ya gitti Erakçi: Sıfır zenginleştirme önerilirse bir anlaşma söz konusu olmayacak Ekler Video video görüntüleri Nükleer Müzakereler Müzakere meselesi Roma Erakçi
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