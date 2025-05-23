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23 May 2025 14:15

Müzakere alanından görüntüler

Müzakere alanından görüntüler

Umman'ın Roma büyükelçiliğinde yapılacak olan dolaylı müzakereler bugün saat 12.30'da başlayacak.

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News ID 1927114

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