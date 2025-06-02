ABD, Suriye'deki iki askeri üsten çekildi

Arap medyasına göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgede bulunan 2 askeri noktayı boşaltarak çekildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, ‘’18 Mayıs'ta başlayan kademeli geri çekilme süreci son iki gündür yoğunlaşıyor.’’ denildi.

Açıklamada, ABD güçlerinin Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan üslerden çekildiği aktarıldı.

Şu anda ABD’nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu birliklerin büyük çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda konuşlanmış durumda. İddiaya göre Amerikan askerleri burada, başta Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olmak üzere yerel ortaklarla birlikte IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemeye çalışıyor.