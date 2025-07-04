UAEA müfettişleri İran'dan ayrıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ajansa bağlı müfettişlerden oluşan bir ekibin, "son dönemde yaşanan askeri çatışmalar boyunca Tahran'da kaldıktan sonra bugün İran'dan güvenli bir şekilde ayrılarak Viyana'daki Ajans merkezine döndüğü" belirtildi.

Açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin konu hakkında, "Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın İran'daki vazgeçilmez izleme ve doğrulama faaliyetlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için İran ile müzakerelerde bulunmasının hayati önemini" vurguladığı aktarıldı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alma kararı yürürlüğe girmişti.

Tahran'ın aldığı yeni kararla birlikte, UAEA müfettişleri, ülke topraklarına ancak nükleer tesislerin "güvenliği garanti altına alındığında" giriş izni alabilecek.