  1. Toplum
5 Tem 2025 16:34

Tebriz'den İstanbul'a uçuşlar başladı

Tebriz'den İstanbul'a uçuşlar başladı

23 günlük aranın ardından Tebriz-İstanbul seferi İran Ata Havayolları tarafından yapıldı.

Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Azeri, Siyonist İsrail saldırılarında zarar gören Tebriz Uluslararası Havaalanı pistlerini onarma çalışmalarının bu sabah itibariyle tamamlandığını duyurdu.

Pistin açılması ile havaalanından ilk uçuşun gerçekleştirildiğini kaydeden Azeri, "23 günlük aranın ardından Tebriz-İstanbul seferi İran Ata Havayolları tarafından yapıldı." dedi.

İran'ın önemli havaalanlarının başında gelen Tebriz Uluslararası Havaalanı, İsrail rejiminin ülkeye yönelik saldırılarında hasar görmüştü.

News ID 1928446

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler