Tebriz'den İstanbul'a uçuşlar başladı

Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri konuya ilişkin açıklama yaptı.
Azeri, Siyonist İsrail saldırılarında zarar gören Tebriz Uluslararası Havaalanı pistlerini onarma çalışmalarının bu sabah itibariyle tamamlandığını duyurdu.
Pistin açılması ile havaalanından ilk uçuşun gerçekleştirildiğini kaydeden Azeri, "23 günlük aranın ardından Tebriz-İstanbul seferi İran Ata Havayolları tarafından yapıldı." dedi.
İran'ın önemli havaalanlarının başında gelen Tebriz Uluslararası Havaalanı, İsrail rejiminin ülkeye yönelik saldırılarında hasar görmüştü.
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