https://tr.mehrnews.com/news/1928522/ 8 Tem 2025 10:49 News ID 1928522 Video Video 8 Tem 2025 10:49 Demavend'de “Kerbela Esirler Kervanı” canlandırıldı Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehit olduğu Kerbela Olayı ve “Esirler Kervanı” Demavend'de canlandırıldı. indir 37 MB News ID 1928522 کپی شد İlgili haberler Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde Kerbela şehitleri için matem merasimi Tahran’da Şam-ı Gariban merasimi Aşura olayı ve direnişin sembolü; Hüseyin cephesinin savaşı devam ediyor Meşhed kentindeki Aşura mateminden kareler Astane Eşrefiye kentinde geleneksel Aşura merasimi Aşura merasiminde İsrail'e ölüm sloganları yükseldi İran'da Aşura Günü törenleri Ekler Muharrem Muharrem2025 demavend İran Kerbela
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