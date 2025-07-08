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8 Tem 2025 10:49

Demavend'de “Kerbela Esirler Kervanı” canlandırıldı

Demavend'de “Kerbela Esirler Kervanı” canlandırıldı

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehit olduğu Kerbela Olayı ve “Esirler Kervanı” Demavend'de canlandırıldı.

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News ID 1928522

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