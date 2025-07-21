Almanya lideri: İran konusunda ABD ile temas halindeyiz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de düzenlediği geleneksel yaz basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, İsrail’i eleştirerek Gazze’deki sivillere yönelik eylemlerin insani normlara aykırı olduğunu vurguladı.

İran nükleer meselesi hakkında Merz, ''İran konusunda ortaklarımızla temas halindeyiz. İran'a saldırına dair görüşümü biliyorsunuz. Biz de kendi payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bunun için bölgede, Avrupa Birliği'inde ve ABD'de ortaklarımıza ihtiyacımız var.''

Almanya Başbakanı Merz, İran'a hava saldırıları düzenleyen İsrail'e "Hepimiz adına kirli işleri yapıyor" diyerek teşekkür etmişti.

İran ve Avrupa ülkeleri, nükleer görüşmelerini İstanbul'da yapacak

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerinin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de nükleer görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını doğruladı.

Tahran, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul etti.