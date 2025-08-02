Tahran’da İran ve Irak arasında doğal gaz görüşmesi

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Tahran’da Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Paknejad, "Gaz ihracatının miktarı konusunda görüşmeler oldu, çok şükür bir sonuca varabildik" dedi.

Paknejad, ‘’Irak’ın gaz borcu konusunda da olumlu ve iyi sonuçlara vardık. İnşallah yakın zamanda hem Irak'a gaz ihracatının miktarı hem de gaz borcu konusunda çözüme ulaşıldığını göreceğiz.’’ ifadesini kullandı.

İki ülke, Irak'taki gazlı elektrik santrallerinin çalıştırılması için günlük yaklaşık 55 milyon metreküp İran gazı tedarikini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

