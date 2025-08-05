TBMM'de 'süreç komisyonu' ilk kez toplandı

PKK’nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulacak komisyon ilk toplantısını başladı. Toplantının ilk gününde, komisyonun adının, çalışma usul ve esaslarının, prensiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Siyasi partilerden 48 üyenin yer aldığı komisyon toplantısında İYİ Parti yer almadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşması ile başlayan toplantı, Kurtulmuş’un konuşmasının ardından basına kapatıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında, "Tarihi bir dönüm noktasındayız." dedi.

Şeffaflık ilkesinin önemli olduğunu belirten Kurtılmuş, "Çünkü milletimiz her adımı bilmeye, her adımda gerçekleştirilenleri öğrenmeye hakkı vardır ve bunun yegâne muhatabıdır" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Komisyon çalışmaları hakkında kamuoyunun ve basının bilgilendirilmesi yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Çünkü süreci zehirleyecek ve provoke edecek açıklamalara itibar edilmemesini sağlamak da bu komisyonun başlıca görevlerinden birisidir." diye konuştu.