  1. Video
13 Eki 2025 09:34

İsrail askeri helikopterleri, esirler için havalandı

İsrail askeri helikopterleri, esirler için havalandı

İsrail askeri helikopterleri, serbest bırakılan esirleri almak için Raim şehrine doğru havalandı.

indir 42 MB

News ID 1931268

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha