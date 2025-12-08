Erakçi, Aliyev ile bir araya geldi

Resmi temaslar kapsamında Bakü’ye giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Aliyev’in yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ve İran’ın Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu da katıldı.

Görüşmede, siyasi ilişkiler süreci, komşuluk ilişkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yönetim mekanizmaları gibi bir dizi ikili konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın en içten selamlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na ileten Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu tüm alanlarda ilişkilerini pekiştirme ve genişletme kararlılığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki köklü ve derin bağlara atıfta bulundu.

Komşuluk ilişkilerinde uzun vadeli bir bakış açısının önemine değinen Erakçi, yanlış anlamaların giderilmesi ve karşılıklı sorunların yönetiminde sürekli diplomatik istişarelerin rolünü ön plana çıkardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyüme eğiliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan’ın İran ile ilişkileri genişletmek için mevcut tüm kapasitelerini kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.