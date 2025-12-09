Irak'ın kuzeyini sel vurdu (+video)

Irak'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, Süleymaniye ve Kerkük sınırlarında sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Pazar gününden bu yana Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, özellikle Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesi ve Kerkük çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meydana gelen sel ve su taşkınlarında can ve mal kaybı yaşandı.

Sel bilançosu: 3 kişi hayatını kaybetti

IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü ve yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, sel felaketinde şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi.