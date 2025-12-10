Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Kazakistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak Astana'ya gitti.

Kazakistan ziyareti öncesi Mehrabad Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu ziyaret Kazakistan’la ekonomik, sanayi, madencilik, kültürel ve ulaşım ilişkilerini derinleştirmek için uygun bir fırsat yaratır." dedi.

Pezeşkiyan, Mehrabad Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve ilgili yetkililer tarafından uğurlandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Sanai, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Çarşamba günü Orta Asya turuna çıkacağını duyurdu.

Sanai, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine yarın (10 Aralık) Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Sanai, "Pezeşkiyan'ın Kazakistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 10 işbirliği anlaşmasına imza atılacak. Sayın Pezeşkiyan Kazakistan temaslarının ardından Türkmenistan'a gidecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkmenistan'da düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güvenlik Zirvesi'ne katılacağını belirten Sanai, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu zirvede bir konuşma yapacak ve zirve kapsamında liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek" açıklamasını yaptı.

Orta Asya'nın İran için her zaman büyük önem taşıdığını belirten Sanai, İran'ın bu ülkelerle ortak kültür ve tarihi bağlara sahip olduğuna dikkat çekti.

İranlı yetkili, Orta Asya ülkeleriyle karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.