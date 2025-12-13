El Cezire televizyonunda "İran-İsrail Savaşı" belgeseli

El Cezire televizyonunda yayımlanan belgeselde Siyonist rejimin Tahran’daki Evin Hapishanesi’ne yönelik düzenlediği saldırıya dair daha önce yayınlanmamış görüntüler yer alıyor.

Ne olmuştu?

İran yargısının raporuna göre 23 Haziran’da Evin Hapishane'ye düzenlenen hava saldırısında mahkûmlar, aileleri ve idari personel dâhil 79 kişi şehit oldu. İsrail rejimi de cezaevini hedef aldığını doğruladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada ''İsrail ordusunun kasıtlı hava saldırıları uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini teşkil etmektedir ve savaş suçu olarak soruşturulmalıdır” denildi.

Sivil toplum örgütü açıklamasında, “İsrail ordusu, Evin Hapishanesi'ne çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda onlarca sivil öldü ve yaralandı, hapishane kompleksinin en az altı yerinde büyük çaplı hasar ve yıkım meydana geldi” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü, verilerinin doğrulanmış videolara, uydu görüntülerine ve tanık ifadelerine dayandığını vurguladı. Örgüt, "herhangi bir hapishane veya gözaltı merkezinin sivil bir alan olduğu varsayılır ve Evin Hapishanesi'nin meşru bir askeri hedef olduğuna dair güvenilir kanıt yoktur" ifadesini kullandı.