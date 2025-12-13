Belarus liderinden 123 yabancı mahkuma af

Belarus devlet haber ajansı Belta'nın haberine göre, Devlet Başkanı Lukaşenko, ABD Başkanı Trump ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşan 123 mahkumu affetti.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde ve onun talebi üzerine, Belarus Cumhuriyeti'nde gübre sektörüne uygulanan yasa dışı yaptırımların iptal edilmesi, diğer yasa dışı yaptırımların iptal sürecinin pratik hale gelmesiyle Cumhurbaşkanı, casusluk, terörizm ve radikal faaliyetler gibi çeşitli suçlardan mahkum edilen, farklı ülkelerden 123 vatandaşı affetme kararı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı tarafından kasım sonunda affedilenlerle birlikte affedilen toplam kişi sayısı 156 oldu. Bunların arasında İngiltere, ABD, Litvanya, Ukrayna, Letonya ve Avustralya vatandaşları da bulunuyor.