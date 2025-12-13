Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Etiyopya heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Etiyopya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Ortak İşbirliği Komisyonu'nun aktif hale getirilmesininin önemini vurguladı.

Pezeşkiyan, mevcut mekanizmaların amaçlı bir şekilde kullanılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasına yol açabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan, İran'ın Etiyopya ile her alanda işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

İran ve Etiyopya'nın BRICS örgütü üyesi olduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, BRICS grubunun işbirliği genişletmek, ekonomik ve siyasi bağları derinleştirmek ve uluslararası sistemdeki tek taraflı yaklaşımlarla mücadele etmek için değerli ve stratejik bir platform olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS'in ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya dayalı yeni bir iletişim modeli sağlayabileceğini ve küresel düzeyde adil ve dengeli işbirliğinin yolunu açabileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla, sorumlu bir yaklaşımla sürdürülebilir barış ve güvenliğin kurulması ve güçlendirilmesinde rol oynamaya hazırdır” diye konuştu.