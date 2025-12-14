  1. Dünya
14 Ara 2025 13:28

Yunanistan'daki konserde "Filistin" marşı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen geniş katılımlı konsere Filistin bayrakları ve sloganları damga vurdu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Palais des Sports’ta düzenlenen büyük konserde Filistin’e destek mesajları öne çıktı.

Oda TV'nin haberine göre, konserde sahne alan ve politik içerikli performanslarıyla bilinen sanatçı Martha Frintzila, omzuna Filistin başörtüsü alarak, sözleri Yunan şair Tasos Livaditis’e, müziği ise besteci Mikis Theodorakis’e ait olan “Bir Zamanlar İki Arkadaş Vardı” adlı şarkıyı seslendirdi.

Eser, Yunanistan’da ve uluslararası sol çevrelerde uzun yıllardır özgürlük ve direniş temasıyla bilinen şarkılar arasında yer alıyor. Şimdi de Filistin halkının şarkısı olarak sahipleniliyor.

