Yunanistan'daki konserde "Filistin" marşı

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Palais des Sports’ta düzenlenen büyük konserde Filistin’e destek mesajları öne çıktı.

Oda TV'nin haberine göre, konserde sahne alan ve politik içerikli performanslarıyla bilinen sanatçı Martha Frintzila, omzuna Filistin başörtüsü alarak, sözleri Yunan şair Tasos Livaditis’e, müziği ise besteci Mikis Theodorakis’e ait olan “Bir Zamanlar İki Arkadaş Vardı” adlı şarkıyı seslendirdi.

Eser, Yunanistan’da ve uluslararası sol çevrelerde uzun yıllardır özgürlük ve direniş temasıyla bilinen şarkılar arasında yer alıyor. Şimdi de Filistin halkının şarkısı olarak sahipleniliyor.