Avustralya'da Yahudilerin Hanuka etkinliğine silahlı saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen Yahudilerin Hanuka etkinliğine 2 silahlı kişinin açtığı ateş sonucu en az 10 kişi öldü.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, çevreden uzak durulması için uyarı yaptı. Yetkililer, ölenler arasında saldırganın olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

2 saldırgan köprü üzerine çıkıp çevreye ateş açtı. O sırada plajda bir kutlama yapılıyordu.

10 ölü, 12 yaralı

Polis, saldırıda 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Yetkililer, ölenler arasında saldırganın olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

ABC ise saldırganlardan birinin ölenler arasında yer aldığını, ayrıca 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haham Eli Schlanger saldırıda öldü

Siyonist Chabad Hareketi'nin temsilcilerinden Haham Eli Schlanger, Sidney kentindeki saldırıda öldürüldü. Avustralya-İsrail Yahudi Konseyi başkanı ise yaralandı.

