Avustralya'da Siyonist Haham Schlanger öldürüldü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda Yahudilerin Hanuka etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre aralarında bir şüphelinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğü, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Siyonist Chabad Hareketi'nin temsilcilerinden Haham Eli Schlanger'in de ölenler arasında olduğu belirtildi.

Avustralya-İsrail Yahudi Konseyi başkanı ise yaralandı.

İsrail rejiminin sözde başkanı Herzog, saldırının Hanuka kutlayan Yahudilere yapıldığını açıkladı.