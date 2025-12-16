Kanada'dan İran'a yaptırım kararı

İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdüren Kanada hükümeti, üst düzey 4 İranlı yetkili hakkında yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, Özel Ekonomik Önlemler (İran) Düzenlemeleri kapsamında, 4 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını ifade etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptırım listesine alınan isimlerin Mohsen Karimi, Ahmad Kadem Seyedoshohada, Mustafa Mohebbi ve Hassan Akharian olduğunu duyurdu. Anand, bu kişilerin İran'daki "ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri" ile bağlantılı olduklarını öne sürdü.