Lübnanlı alimlerden İran'a destek bildirisi

Lübnan Müslüman Âlimler Topluluğu, yayımladığı bildiriyle ABD ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan’ın egemenliğini açık şekilde ihlal etmesine rağmen bazı siyasi çevrelerin sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirirken, İran’a yönelik tutumlarda sergilenen çifte standarda dikkat çekti.

Topluluğun yönetim kurulu tarafından yayımlanan bildiride, ABD ve Siyonist rejimin Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden adımlarına göz yuman bazı çevrelerin, İranlı bir yetkilinin Lübnan’ın genel çıkarlarını ilgilendiren bir konuda yaptığı açıklamayı “ülkenin iç işlerine müdahale” olarak sunmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın, Lübnan’ın kaderi üzerinde Siyonist-Amerikan hâkimiyetinin fiilen kabullenildiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle Samir Caca liderliğindeki ve direniş karşıtı tutumuyla bilinen Lübnan Kuvvetleri hareketi hedef alınarak, kendilerini “egemenlik savunucusu” olarak tanıtan bu çevrelerin gerçekte Siyonist rejimin talepleriyle aynı çizgide hareket ettikleri, hatta bazı adımları doğrudan koordinasyon içinde attıkları belirtildi.

Bildiriye göre, direnişe yönelik son kışkırtıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Lübnan Kuvvetleri’ne bağlı Dışişleri Bakanı Yusuf Recci’ye karşı Lübnanlı siyasi aktörlerin tepkileri de dikkat çekti. Bu kapsamda Emel Hareketi Başkanlık Konseyi üyesi Halil Hamdan’ın değerlendirmelerine yer verilerek, Lübnan’ın son derece hassas ve zorlu bir süreçten geçtiği, bu karanlık tünelden çıkış yolunun düşmanca politikalara teslim olmak değil; diyalog yoluyla iç dayanışmayı güçlendirmek ve ulusal birlik temelinde hareket etmek olduğu vurgulandı.

Kaynak: On4 Haber