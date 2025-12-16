Irak’ta IŞİD lideri yakalandı

Irak Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, komşu bir ülkeden Irak'a giriş yaptıktan sonra yakalanan şahsın, örgütün lider kadrosunda yer aldığı ve "çok tehlikeli" kategorisinde arandığı belirtildi.

Açıklamaya göre zanlı, örgütsel faaliyetlerine 2004 yılında Bağdat'ta El Kaide bünyesinde katılarak başladı ve o dönemde "Ebu Aliya" kod adını kullandı.

Patlayıcı yapımı ve bomba düzenekleri konusunda uzmanlaşan IŞİD mensubunun, 5 kişilik özel bir hücreyi yönettiği bildirildi.

Yürütülen soruşturmada, zanlının bomba düzeneklerini cep telefonlarına entegre etme konusunda uzman olduğu ve Bağdat'ta bulunduğu süre boyunca 100’den fazla el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu IŞİD liderinin "çifte patlama" taktiğinde uzmanlaştığı vurgulandı. Bu taktiğin, bir patlamanın ardından olay yerine gelen ilk yardım ekiplerini ve güvenlik güçlerini hedef alarak can kaybını artırmak amacıyla ikinci bir bombanın patlatılması şeklinde uygulandığı kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Servisi, IŞİD’in alan hakimiyetini kaybettiği kurtarma operasyonları ve çatışmalar sırasında zanlının Selahaddin ve Kerkük vilayetlerine geçtiğini bildirdi.

Burada kod adını "Ebu Mustafa" olarak değiştiren örgüt üyesinin, iletişim sorumlusu olarak görev yaptığı, haberleşme sistemlerinin kurulumu ve şifrelenmesi süreçlerini yönettiği ifade edildi. Zanlının daha sonra yurt dışına kaçarak birkaç yıl boyunca gizlendiği ve son olarak Irak'a dönüşüyle yakayı ele verdiği belirtildi.