İran, yeni bir biyokapsül fırlatmaya hazırlanıyor

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, kurumun geliştirilmiş biyokapsülünün tasarım ve üretim süreçlerinin son aşamalarına geldiğini ve önümüzdeki yıl deneysel bir fırlatma gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Salariye, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ilk fırlatmanın yörünge altı olacağını belirten Salariye, bu fırlatmanın yalnızca ilk testleri yapmak ve kapsülün teknik yeteneklerini sergilemek amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Salariye, yaklaşık iki yıl önce 500 kilogramlık bir biyokapsülün fırlatıldığını hatırlatarak, yeni nesil modelin geliştirilmesine hemen ardından başlandığını kaydetti.

İranlı yetkili ayrıca ilk tasarımın yaklaşık 1500 kilogramlık bir kütle hedeflediğini, ancak teknik çalışmalar ve yeniden tasarım sürecinin ardından projenin yaklaşık 700 kilogramlık optimize edilmiş bir konfigürasyona ulaştığını vurguladı.

Ağırlığı azaltılmasına rağmen, yeni kapsülün hacim, kütle verimliliği ve yönlendirme, kontrol ve navigasyon sistemleri açısından önceki modellere göre önemli ölçüde daha gelişmiş olduğunu belirten Salariye, kapsülün özellikle canlı organizmaları ve potansiyel olarak insanları taşımayı amaçlayan gelecekteki görevler için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Hassas ve tamamen kontrol edilebilir iniş yeteneğinin, biyokapsüller için temel bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Salariye, kapsülün çeşitli koşullar ve boyutlar altında biyolojik yükleri barındıracak şekilde tasarlandığını ve teknik açıdan insan taşıma yeteneğinin de göz önünde bulundurulduğunu ekledi. Ancak, kapsülün teknik performansını tam olarak doğrulamak için öncelikle birkaç test görevi gerçekleştirileceğinden, ilk fırlatmalar sırasında kapsülde hiçbir canlı organizmanın bulunmayacağını belirtti.

Yerleşik yaşam destek koşullarıyla ilgili olarak Salariye, ivmeye ve çevresel faktörlere tolerans da dahil olmak üzere uygun biyolojik koşullar sağlama yeteneğinin, kapsülün sonunda canlı yükleri barındırabilmesi için temel bir tasarım gerekliliği olduğunu ifade etti.

Ayrıca, geliştirilmiş biyokapsülün yerli olarak geliştirilmiş bir fırlatma aracı kullanılarak fırlatılacağını da sözlerine ekledi. Önceki kapsül “Selman” fırlatma sistemi ile fırlatılmış olsa da, yeni kapsülün artan kütlesi, yükseltilmiş bir fırlatma sisteminin tasarımını ve geliştirilmesini gerektirmiştir.