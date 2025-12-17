Rubinyan: Trump Yolu, Zangezur Koridoru ile aynı değildir

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan, İran Devrim Lideri’nin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayati’nin açıklamalarına yanıt vererek, “Trump Yolu” projesinin “Zangezur Koridoru” ile hiçbir şekilde örtüşmediğini vurguladı.

Rubinyan, Ulusal Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın İranlı muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve tüm gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi paylaştığını belirtti. İrevan’ın, İran’ın hayati çıkarlarını dikkate aldığını ifade eden Rubinyan, Ermenistan toprakları üzerinde ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve tam yetki alanına aykırı hiçbir projenin söz konusu olamayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Ermenistan’ın, kendi kırmızı çizgilerinin yanı sıra komşularının hassasiyetlerini de gözettiğini belirten Rubinyan, İran Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda defalarca yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “ekstrateryal bir koridor” meselesinin gündemde olmadığını ve İran’ın kırmızı çizgilerinin de dikkate alındığını söyledi. Rubinyan’a göre, bu yaklaşım yalnızca İran’ın değil, öncelikle Ermenistan’ın temel ilkesini yansıtıyor.

Öte yandan Ermenistan’ın İran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da, “Trump Yolu” girişiminin devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü, yargı yetkisi ve karşılıklılık ilkeleri temelinde hayata geçirileceği, bunun da bölgesel bağlantısallık ve ekonomik kalkınma açısından yeni fırsatlar yaratacağı belirtildi. Açıklamada, İrevan'ın Tahran’ın güvenlik ve siyasi hassasiyetlerine verdiği önemin altı çizildi.

Velayeti ne demişti?

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki durum ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

ABD'nin sözde "Trump" planını değerlendiren Velayeti, "Bu proje 'Zengezur Koridoru'ndan farklı değil ve İran İslam Cumhuriyeti buna kesinlikle karşıdır" ifadesini kullanmıştı.

Velayati, "İran olarak ülkenin sınırlarının güvenliğini tehdit eden her türlü değişikliğe karşıyız. Bu yüzden Zengezur Koridoru planı gündeme getirildiğine karşı çıktık. Zengezur Koridoru, İran'ın kuzeyinde NATO varlığının önünü açabilir ve İran ile Rusya'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilirdi. Trump planı pratikte aynı proje, sadece adı değişti ve şimdi ABD şirketlerinin Ermenistan'a girişi şeklinde uygulanıyor." diye konuşmuştu.