Ermenistan–Fransa savunma işbirliği planı imzalandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan başkanlığındaki heyet, 15–16 Aralık tarihlerinde Paris’te düzenlenen Ermenistan–Fransa ikili stratejik savunma istişarelerine katıldı.

Armenpress’in aktardığına göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeler kapsamında Levon Ayvazyan’ın Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Dairesi’nin yeni atanan başkanı Guillaume Ollagnier ile bir araya geldiği, ardından daire başkan yardımcısı Korgeneral Éric Pátier ile heyetler arası toplantıların gerçekleştirildiği belirtildi.

İstişarelerde 2025 yılı boyunca savunma işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlanan programlar da ele alındı.

Taraflar, ikili savunma işbirliğine stratejik ve kurumsal bir nitelik kazandırılmasının önemini vurguladı.

Ermenistan–Fransa savunma işbirliği imzalandı

Görüşmelerin sonucunda, Ermenistan–Fransa savunma işbirliğine ilişkin 2026 yılı programı imzalandı. Söz konusu program, silahlı kuvvetlerin faaliyetlerinin neredeyse tüm alanlarını kapsayan onlarca etkinliği içeriyor.

Ayrıca, bir sonraki Ermenistan–Fransa stratejik savunma istişarelerinin Erivan’da gerçekleştirilmesine karar verildi.