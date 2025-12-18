Fidan ABD'ye gidiyor: Gazze toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin Miami kentinde, ABD, Mısır ve Katar yetkilileriyle gerçekleştirilecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla yarın Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir. Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'dan Gazze Zirvesi'ne dair açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze anlaşmasını görüşmek üzere yarın Miami kentinde Katar, Mısır ve Türkiye yetkilileriyle bir araya gelecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, Siyonist İsrail’in Gazze’nin bazı bölgelerinden çekilmesini, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını ve Trump’ın liderliğinde kurulması öngörülen barış konseyini içeren yeni yönetim yapısının hayata geçirilmesini öngörüyor.