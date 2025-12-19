  1. Video
19 Ara 2025 17:00

İran'da ailelerin katılımıyla yürüyüş etkinliği

İran'ın Gülistan eyaletinde yer alan Gürgan kentinde düzenlenen yürüyüş etkinliğine aileler katıldı.

Azar MAHDAVAN

