Almanya'da "Çağdaş İran Grafik Tasarımı" sergisi

Çağdaş İran grafik tasarımından örnekler içeren ve 40 İranlı grafik tasarımcının katılımıyla oluşturulan "Tipografik Resimler: Çağdaş İran Grafik Tasarımı" adlı sergi 12 Aralık'ta Almanya'nın Köln kentindeki Kunsthafen kültür merkezinde açıldı.

Bu sergideki eserler, ağırlıklı olarak son 20 yılın sanatsal ve kültürel etkinliklere odaklanmaktadır.

Sergi, İran grafik tasarımında yazı ve tipografik tasarımın değişimini ve gelişimini göstermektedir.

İslam sonrası dönemde figüratif sanatların yerine ön plana çıkan kaligrafi ve hat sanatı, çağdaş İran sanatında önemli yer tutuyor.

Çağdaş İran grafik tasarımı, dünyada özgün bir konuma sahip.

Zürih Tasarım Müzesi, Avrupa'da eşsiz bir İran posteri koleksiyonuna sahiptir.