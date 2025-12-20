UAEA Başkanı Grossi, İran’ın Nükleer Tesisleri İçin Denetim Talebini Yineledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Ajans’ın İran’daki bazı nükleer sahaların güvensizliği ve bu tesislere erişim imkansızlığı iddialarını doğrulamak amacıyla bu yerleri denetlemek istediğini belirtti.

Grossi, İran’ın nükleer tesislerinin, ABD tarafından hedef alınan üç önemli tesisten ibaret olmadığını vurguladı. Bu üç tesis (uranyumun yeniden işlenmesi, dönüşümü ve zenginleştirilmesi açısından kritik öneme sahip olsa da), İran’ın nükleer programının tamamını teşkil etmiyor. Grossi, İran’ın güçlü Ar-Ge bölümleri ve ülke çapında çok sayıda tesise sahip, oldukça gelişmiş bir nükleer programa sahip olduğunu kaydetti. Grossi ayrıca, İran’ın bir nükleer santrali bulunduğunu ve Rusya yardımıyla yeni santraller inşa etme planları olduğunu da ekledi.

UAEA Başkanı, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) ve Kapsamlı Koruma Anlaşması (Safeguards) uyarınca bu tesislere erişim sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Görüşmelerin tam olarak bu noktada kilitlendiğini ifade eden Grossi, “İranlılar bu yerlerin güvensiz olduğunu ve erişimin mümkün olmadığını söylüyorlar. Ancak bu durumda, denetçilere gerçekten erişimin mümkün olup olmadığını teyit etme izni verilmelidir. Şu anda tam olarak bu tür bir diyalog içerisindeyiz ve umarım bu konuda somut bir ilerleme kaydedebiliriz,” dedi.

Bu açıklamalar, daha önce Pentagon’un ABD operasyonlarının İran’ın nükleer tesislerinin tamamını yok ettiği yönündeki iddiasına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programını yeniden başlatmak için yıllara ihtiyacı olacağı yönündeki beyanlarına rağmen geldi.

Buna karşılık Tahran, ABD saldırıları sonucu yıkılan tesislere erişim izni verme konusunda UAEA protokolleri ve kuralları uyarınca bir yükümlülüğü olmadığını belirtiyor. İran, tesislerin güvenli olmaması sebebiyle bu sahaların geçici olarak erişime kapatıldığını bildirmişti.