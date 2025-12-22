  1. Türkiye
22 Ara 2025 12:18

Hakan Fidan, bugün Şam'a gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gidecek.

Al Hadath TV'nin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gidecek.

Hakan Fidan, Şam'da Ebu Muhammed Colani ile görüşecek.

Fidan'ın yapılacak görüşmede SDG'nin Suriye'ye entegre olması ve ülkenin yeniden inşası aşaması değerlendirilecek.

Türkiye'nin Büyükelçiliği açılacak

Hakan Fidan tarafından Ekim ayında Şam Büyükelçisi olarak bilgilendirilen ve Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün görevine başlıyor.

