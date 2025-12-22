Fidan: Şam'da Suriye-İsrail müzakerelerini ele aldık

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Şam’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Fidan, Suriyeli yetkililerle görüşmelerde, Şam-Suriye Demokratik Güçleri (SDG) entegrasyonu, IŞİD ile mücadele ve Suriye-İsrail müzakereleri gibi konuların ele alındığını bildirdi.

Hakan Fidan, "Suriye ile İsrail'in arasında yürütülen müzakerelerin Türkiye olarak sonuca ulaşmasını istiyoruz" dedi.

ABD'nin Miami şehrinde gerçekleştirdiği temaslarına değinen Fidan, "ABD tarafı Gazze’nin yeniden imarı konusunda ön proje çalışmalarını sundular. Beklentimiz yeni yılın ilk haftalarından itibaren belki sayın Trump’ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın başlaması." ifadesini kullandı.

Fidan, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon halinde götürüyor olması gerçeği, Şam'la yürütülen görüşmelerde de engel teşkil ediyor" diye konuştu.