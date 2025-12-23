Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında askeri anlaşma!

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail rejimi ile askeri işbirliğini güçlendirecek ortak eylem planı ve savunma işbirliği programı imzaladı. Anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ifade edildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Bu anlaşmalar kapsamında farklı birimler arasında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim, üst düzey görüşmeler ve karşılıklı fayda ilişkisi bulunan konularda taraflar arasında istişarenin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ileri sürüldü.