İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün valilerile buluştu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa'nın İran'daki son olaylara ilişkin insan hakları kisvesi altında sergilediği ikiyüzlü yaklaşımı sert bir dille eleştirdi.

Pezeşkiyan, "İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden bu ülkeler Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği en iğrenç ve insanlık dışı suçları desteklediler." dedi.

Pezeşkiyan, "Batılılar ülkemizdeki son olaylar sırasında, isyancıları ve şiddet eylemlerini resmen desteklediler” ifadesini kullandı.

Batı'nın İran halkı için endişelenmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, “ABD ve Avrupa'nın derdi İran halkı değil. Onların asıl amacı İran’ın petrolü, gazını yağmalamaktır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Düşmanın ülkeye saldırmak için odaklandığı ana alanlardan biri de halkın geçim kaynağıdır. Bu alanda halkın memnuniyeti sağlanırsa, düşmanın hedefleri boşa çıkacaktır” diye vurguladı.