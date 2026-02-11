  1. Video
11 Şub 2026 11:31

Ünlü İranlı meddah Mehdi Resuli Tahran sokaklarında

Ünlü İranlı meddah Mehdi Resuli Devrin zaferinin 47. yıldönümü münasebeti ile yapılan kutlama yürüyüşüne katıldı.

News ID 1934355
Azar MAHDAVAN

