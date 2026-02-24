Norveç'in eski başbakanı intihar girişiminde bulundu

Eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, Jeffery Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle yolsuzlukla suçlandıktan sonra intihar girişiminde buludu.

Jagland'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Norveç basınına göre Jagland'ın durumu kritik.

Yerel basına göre Jagland'a suçlama yöneltildiğinde Norveç polisi, eski başbakanın Oslo ve Risor'deki daireleri de dahil olmak üzere mülklerinde kapsamlı bir arama yapmış.

Jagland'a yöneltilen suçlamanın, Avrupa Konseyi'ndeki dokunulmazlığının kaldırmasının ardından geldiği belirtiliyor. Eski Norveç başbakanı Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliğini de yapmıştı.

Jagland'ın avukatları, müvekkillerinin cezai sorumluluğu reddettiğini ve soruşturmada işbirliği yapmaya istekli olduğunu savunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerindeki e-postalarda adı geçen eski Norveç başbakanı Jagland'ın Paris, New York ve Palm Beach'teki Epstein'ın evlerine tek başına ve ailesiyle birlikte ziyaretler yaptığı iddia ediliyor.

