Kanada’dan Küba’ya 8 milyon Kanada doları destek

Kanada hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Küba’nın ciddi yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ile gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle hızla kötüleşen koşullarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl etkili olan Melissa Kasırgası’nın enerji krizini daha da ağırlaştırdığı ve milyonlarca insanın kırılganlığını artırdığı ifade edildi.

Duyurulan 8 milyon Kanada doları tutarındaki fonun derhal gönderileceği kaydedilen açıklamada, desteğin yerel gıda güvenliği ve beslenmeyi güçlendirmek amacıyla yürütülen uluslararası yardım programının bir parçası olduğu vurgulandı. Yardımın, Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNICEF ile kurulan ortaklıklar aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.

Kanada hükümeti ayrıca Küba’daki durumla ilgili olarak uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

“Kanada, Küba halkı ile dayanışma içinde”

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai’nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Anand, “Küba halkı büyük zorluklarla karşı karşıya kalırken Kanada, Küba halkı ile dayanışma içinde ve acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için hedefli yardım sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Sarai ise yapılacak yardımın, acil gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahibi kişilere doğrudan ulaştırılacağını belirtti.