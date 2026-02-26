ABD müzakere heyeti Cenevre'de!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la bugün gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, bugün 26 Şubat'ta Cenevre kentinde yapılacak.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.